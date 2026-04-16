(VIDEO) Percheziții DIICOT în București și patru județe într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București au pus în aplicare, azi, 19 mandate de percheziție în București și în județele Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Vaslui.

Anchetatorii cercetează mai multe persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă.

Gruparea ar fi exploatat sexual tinere în mai multe state europene

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în București încă din anul 2021 și era formată inițial din trei membri ai aceleiași familii, doi bărbați și o femeie.

Liderul grupării, un bărbat de 26 de ani, este suspectat că ar fi recrutat patru victime, profitând de vulnerabilitatea acestora și inducându-le în eroare.

Tinerele ar fi fost determinate să practice prostituția în mai multe state din vestul Europei, iar membrii grupării le-ar fi asigurat transportul, cazarea și ar fi stabilit serviciile și tarifele percepute.

Victimele ar fi fost supravegheate și controlate

Anchetatorii susțin că o femeie de 57 de ani ar fi avut rolul de a transporta victimele în străinătate, de a le supraveghea și controla și de a colecta banii obținuți din prostituție.

Ulterior, sumele ar fi fost trimise către ceilalți membri ai grupării aflați în România.

Potrivit investigațiilor, membrii grupării ar fi obținut peste 300.000 de lei din exploatarea sexuală a victimelor.

Alte victime, recrutate prin metoda loverboy

Cercetările au scos la iveală și existența altor suspecți care, în perioada 2020–2025, ar fi exploatat sexual trei victime recrutate prin metoda loverboy sau profitând de situația vulnerabilă a acestora.

Victimele ar fi fost transportate în diferite state europene, unde ar fi fost obligate prin violență fizică și psihică să practice prostituția.

De asemenea, alți șase suspecți sunt acuzați că au înlesnit activitatea de prostituție pentru șase persoane, atât în România, cât și în Marea Britanie.

Audieri la sediul DIICOT

În acest dosar este cercetată și o femeie de 29 de ani, suspectată că ar fi făcut declarații false cu privire la faptele investigate.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui și al jandarmilor din cadrul Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

