Inter Milano, ofertă de nerefuzat pentru Cristi Chivu: îi dublează salariul!

Cristian Chivu, antrenorul român al celor de la Inter, a câștigat încrederea șefilor după sezonul la cârma gigantului italian, iar aceștia i-au făcut în aceste zile o superofertă de prelungire pentru încă doi ani!

Șefii clubului de pe „Giuseppe Meazza” i-au oferit o reînnoirea angajamentului până în iunie 2028, cu opțiune pe încă un sezon. Înțelegerea sa actuală expiră în 2027.

Italienii de la Gazzetta Dello Sport scriu că noua înțelegere prevede un salariu anual net de 4 milioane de euro, care poate crește până în 2029 la 5 milioane de euro cu bonusuri pentru Chivu, dublu față de salariul din prezent. De asemenea, lui Chivu i s-a acordat putere totală, iar românul va avea rol de manager. Pe scurt, transferurile de la Inter în următoarea perioadă vor fi dictate de antrenor, iar la vară românul pregătește o remaniere a lotului și o întinerire a acestuia.

Cristian Chivu a preluat Inter în vara anului 2025 după ce a petrecut o perioadă scurtă la Parma cu doar 13 meciuri. De când a venit la formația care a jucat finala de Liga Campionilor în sezonul precedent, Inter a condus în mare parte a sezonului clasamentului în Serie A.

Cu șase etape înainte de finalul stagiunii, nerazzurrii sunt pe primul loc, cu avans de 9 puncte față de urmăritoarea Napoli și cu 12 puncte peste AC Milan.

Dacă ar cuceri titlul în primul sezon pe banca lui Inter, Cristi Chivu ar deveni al treilea antrenor din istoria clubului nerazzurro care câștigă lo scudetto și ca jucător (2007-2008, 2008-2009 și 2009-2010), și ca antrenor. Înaintea sa, Armando Castellazzi (1929-1930 ca jucător, 1937-1938 pe banca tehnică) și Virgilio Fossati (1909-1910 ca antrenor-jucător) au reușit performanța.

Citește și: Atletico a scos-o pe Barcelona din Ligă! PSG, dublă victorie cu Liverpool





