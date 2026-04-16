Ploile torențiale din Haiti și Republica Dominicană au făcut cel puțin 16 morți

Ploile abundente care au lovit insula Hispaniola au provocat moartea a cel puțin 16 persoane în Haiti și Republica Dominicană, potrivit autorităților și presei locale.

Cele mai afectate au fost comunitățile din nordul statului Haiti, unde inundațiile au provocat pagube importante și au dus la pierderea mai multor vieți omenești.

Cel puțin 12 morți în Haiti

Potrivit publicațiilor locale, cel puțin 12 persoane au murit în nordul Haitiului, în urma inundațiilor care au afectat localitățile Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord și Anse-a-Foleur.

Apele au distrus locuințe, au blocat drumuri și au izolat mai multe comunități, potrivit YahooNews.

Victime și în Republica Dominicană

În Republica Dominicană, alte patru persoane și-au pierdut viața din cauza ploilor torențiale.

Unele victime au fost luate de apele râurilor ieșite din matcă, iar o fetiță a murit după ce un zid s-a prăbușit peste locuința sa.

Autoritățile dominicane au anunțat că peste 30.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate.

Avertizări și în Puerto Rico

Meteorologii avertizează că ploile ar putea continua și în weekend, iar autoritățile au cerut populației să evite deplasările în zonele inundate.

Și în Puerto Rico, autoritățile au emis avertizări pentru populație și au cerut șoferilor să evite autostrăzile acoperite de apă.

Tragedia vine la doar câteva zile după ce, în nordul Haitiului, 25 de persoane au murit într-o busculadă produsă la Citadela Laferriere, un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

