Senatorul AUR Petrișor Peiu votează demiterea lui Bolojan, deși crede că Sorin Grindeanu „este cel mai prost crescut lider politic“

Senatorul AUR Petrișor Peiu a lansat miercuri, 15 aprilie, un atac fără precedent la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de lipsă de educație elementară în comunicarea cu partenerii de dialog din Legislativ.

„Nu răspunde la telefon niciodată, la salut, la bună ziua, la nimic”

Întrebat dacă a existat o comunicare cu liderii coaliției în contextul moțiunii de cenzură, Petrișor Peiu a oferit un răspuns tăios la adresa șefului Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

„Nu m-a sunat Bolojan. Grindeanu, să vă spun un lucru, este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu numai că nu sună, nu răspunde la la salut, la bună ziua, la nimic”, a declarat senatorul AUR la Antena3.

Acesta a recunoscut că a încercat să îl contacteze pe liderul social-democrat pentru a coordona acțiunile parlamentare, însă fără succes.

„Demult, am văzut că nu răspunde la telefon… dânsul conduce Camera Deputaților și voiam să stabilim împreună calendarul unei moțiuni. (…) Din punctul meu de vedere, domnul Grindeanu e un lider politic foarte prost crescut. (…) Cred că președintele unei camere a Parlamentului care nu vorbește cu un lider de grup este prost crescut”, a explicat liderul AUR.

Calendarul „căderii” lui Bolojan: Moțiune în jurul datei de 13 mai

Senatorul AUR a clarificat strategia partidului pentru perioada următoare, vizând direct demiterea actualului Executiv. Petrișor Peiu a anunțat că AUR are propriul calendar, dar este gata să susțină orice demers care duce la plecarea premierului Ilie Bolojan.

„Noi am spus că introducem o moțiune de cenzură care să fie dezbătută în jurul datei de 13 mai pentru că are trei trimestre de când e în funcție și trei trimestre de scădere economică. (…) Dacă PSD depune moțiune de cenzură, eu personal și mulți colegi nu vedem niciun motiv pentru care nu am vota această moțiune. (…) Noi votăm împotriva Guvernului Bolojan”, a spus Peiu.

Fără „trocuri” cu PSD și fără alianțe cu actuala putere

Deși sunt gata să voteze alături de PSD pentru dărâmarea guvernului, reprezentanții AUR exclud orice negociere pe sub masă sau participare la o viitoare guvernare alături de partidele din actualul arc guvernamental.

„Ce să cerem la schimb? Absolut nimic. Nu vom cere nimic. Nu e vorba de un schimb. Noi vom vota o moțiune pentru că noi contestăm modul în care actualul Guvern conduce țara”, a precizat liderul senatorilor AUR.

Acesta a fost categoric în privința viitoarelor coaliții: „Sub nicio formă nu vom participa la vreo coaliție de guvernare cu vreunul dintre partidele actualei coaliții până la alegeri. Sub nicio formă. (…) Am spera să nu fim în postura de a avea de ales între ciumă și holeră”.

