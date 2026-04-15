Volodimir Zelenski, întâlnire cu Giorgia Meloni în Italia

Liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, subliniind că au convenit să elaboreze detaliile unui acord privind producția de drone.

Zelenski a spus că se bucură de sprijinul Giorgiei Meloni, reamintind că încă din primele ziel de când Rusia a invadat Ucraina, „Italia a făcut o alegere clară, bazată pe valori – în favoarea vieții, în favoarea apărării noastre”. „Simțim acest lucru în fiecare decizie, în fiecare manifestare de sprijin și solidaritate cu poporul nostru. Sunt recunoscător pentru toată asistența acordată Ucrainei”, a mai adăugat Zelenski, conform G4Media.ro.

Zelenski: „Am discutat despre cooperarea în domeniul apărării“

Președintele ucrainean a precizat că a informat-o pe șefa guvernului italian cu privire la situația de pe câmpul de luptă și la necesitățile de consolidare a protecției spațiului aerian.

„Am discutat despre cooperarea în domeniul apărării și am convenit ca echipele noastre să elaboreze detaliile unui acord privind producția de drone. De asemenea, am abordat situația din Orientul Mijlociu și din Golf, în contextul războiului din Iran. Am împărtășit rezultatele discuțiilor noastre cu liderii din regiune și evaluările privind pozițiile-cheie.

Este esențial ca, după acest război, să existe mai multă securitate, nu mai puțină, și ca interesele tuturor națiunilor să fie respectate. Cum va arăta securitatea după acest război este o preocupare globală. Iar în acest moment, noi toți din Europa avem nevoie în mod special de o coordonare substanțială – pentru a ne proteja atât interesele, cât și modul nostru de viață”, a transmis Zelenski.

