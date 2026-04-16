Fost primar, condamnat la 20 de ani de închisoare cu executare pentru viol

Un fost primar al Iașiului, Ionel Onofraș, a fost condamnat miercuri la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală asupra a patru fete minore. Sentinţa Curții de Apel Iași este definitivă.

Bărbatul de 67 de ani, primul primar postdecembrist al orașului, fotograf de meserie, a fost reținut în martie 2022, pentru că în urmă cu un an ar fi abuzat sexual patru minore, în timpul unor ședințe foto. Fetele fuseseră invitate să fie fotomodele în atelierul său.

Prima sentință a fost dată în august anul trecut. Acum, judecătorii au menținut pedeapsa, dar au acceptat ca individului să îi fie returnate dispozitivele sechestrate la percheziţii, telefoane și harduri externe.

Ionel Onofraș urmează să fie dus la penitenciar pentru executarea pedepsei.

