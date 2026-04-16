Un Picasso de 1 milion de euro, câștigat la tombolă, cu 100 de euro

Un francez pasionat de artă a câștigat la o tombolă caritabilă un Picasso original, în valoare de un milion de euro, cu un bilet de 100 de euro.

„De unde știu că nu e o farsă?” – a declarat, uluit, norocosul, când i s-a dat vestea.

Ari Hodara, inginer de profesie, de 58 de ani, a câștigat, la evenimentul organizat de casa de licitații Christie’s din Paris. Au fost vândute peste 120.000 de bilete pentru tragerea la sorți, la prețul de 100 de euro fiecare. S-au strâns aproape 11 milioane de euro pentru cercetări dedicate maladiei Alzheimer.

Extragerea a reprezentat a treia ediție a tombolei caritabile „1 Picasso pentru 100 de euro”, inițiată în 2013. Premiul din acest an a fost tabloul intitulat „Cap de femeie”, un portret în guașă, pe hârtie.

„Am fost surprins, fiindcă atunci când participi la astfel de tombole, nu te aștepți deloc să câștigi. E noroc chior. Dar sunt foarte fericit, mai ales că am o pasiune pentru artă. E o veste grozavă pentru mine”, a declarat câștigătorul.

Citește şi: SPP va avea voie să cumpere mașini noi pentru transportul demnitarilor