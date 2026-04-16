SPP va avea voie să cumpere mașini noi pentru transportul demnitarilor

Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care Serviciul de Protecție și Pază (SPP) să fie exceptat de la interdicția de a cumpăra automobile noi, în anul 2026.

Această derogare se va acorda întrucât SPP are o flotă auto uzată fizic și moral, cu autovehicule având normă de poluare Euro 4 sau inferioară, iar în contextul de securitate actual se poate consemna și creșterea amenințărilor pentru demnitari, informează Profit.ro.

Bugetul de stat elaborat de guvern a prevăzut pentru SPP scăderea cu 9,29%, în 2026, a bugetului, de la 450,88 la 408,97 milioane lei, nefiind menționat unde sunt consemnate principalele diminuări.

Drept comparație, în anul 2025, bugetul SPP avusese o creștere de peste 17 la sută.

Motivarea deciziei

Proiectul viitoarei OUG menționează că „situația actuală a înzestrării cu autoturisme a Serviciului de Protecție și Pază este grevată de o serie de neajunsuri generate de deficitele înregistrate la mai multe categorii de autoturisme, precum și de faptul că mijloacele de mobilitate terestră aflate în dotare sunt supuse permanent unei intense uzuri fizice și morale”.

Făcând referire la războiul din Ucraina, în proiect se arată că ”situația generată de conflictul armat la granița de nord a României poate conduce la o creștere a situației infracționale cu amenințări la viața și integritatea demnitarilor din competență”.

Viitoarea OUG subliniază necesitatea înlocuirii de urgență a parcului auto al Serviciului de Protecție și Pază: „Vechimea ridicată a vehiculelor și nivelul tehnologic depășit al flotei rămase în exploatare, unele autovehicule având normă de poluare Euro 4 sau inferioară”. O astfel de flotă generează costuri ridicate de operare, consumuri mari de combustibil și un nivel neadecvat al emisiilor pentru standardele actuale de mediu și eficiență energetică, mai arată documentul citat.

Ca urmare, pentru a nu afecta îndeplinirea misiunilor și a condițiilor minime de securitate a personalului SPP, prin raportare la durata procedurilor de achiziție, termenelor de livrare, recepția și plata aferentă, Guvernul urmează să permită, prin ordonanță de urgență, achiziționarea de autoturisme în acest an, pentru dotarea SPP.

Cel mai important dintre demnitarii care beneficiază de protecția SPP este președintele României.

Citește şi: Ilie Bolojan refuză să demisioneze: Când te înjură unii, e ca o binecuvântare