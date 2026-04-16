Ilie Bolojan refuză să demisioneze: Când te înjură unii, e ca o binecuvântare

Premierul Ilie Bolojan a făcut miercuri seară o vizită neanunțată la sediul PNL București, în plin scandal legat de posibila sa debarcare de la Palatul Victoria.

Consilierul general Silviu Feroiu a dezvăluit detaliile întâlnirii, punctând determinarea șefului Guvernului de a-și continua mandatul în ciuda tensiunilor din coaliție.

Mesaj ferm în fața liberalilor: „Nu își va da demisia”

Discuțiile dintre premier și aleșii locali ai PNL au vizat direct viitorul guvernării, într-un moment în care PSD forțează o consultare internă pentru retragerea sprijinului politic. Potrivit lui Feroiu, majoritatea celor prezenți i-au cerut premierului să nu cedeze presiunilor.

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată. Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face”, a scris consilierul general pe Facebook.

Replici memorabile sub tirul criticilor: „E ca o binecuvântare”

Întrebat cum gestionează valul de atacuri venit nu doar din opoziție, ci și de la partenerii de cabinet, Ilie Bolojan a oferit un răspuns care a surprins asistența prin calm și detașare.

„Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”. Un mesaj care spune multe despre determinare”, a subliniat Silviu Feroiu.

Reformele continuă „pe toate palierele”

Vizita la sediul din București pare să fi avut rolul de a securiza sprijinul organizației din Capitală, în contextul în care forțele politice din jurul lui Nicușor Dan sunt privite ca un aliat strategic pentru actualul premier.

Concluzia întâlnirii, transmisă de Silviu Feroiu, este una de mobilizare: „Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele”.

Această poziție vine să confirme declarațiile anterioare ale premierului privind „curățenia” din sistemul energetic și din companiile de stat, domenii în care reformele sale au stârnit cele mai mari controverse.

