Ministrul Muncii l-a demis pe noul șef ITM de la București cu Lamborghini Urus

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole (PSD), a dispus miercuri încetarea detașării și demiterea lui Costel Grojdea din funcția de șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, după apariția în spațiul public a unor informații legate de modul în care acesta se deplasa la serviciu.

Potrivit informațiilor publicate, Costel Grojdea, cel care a condus ITM București în ultimele luni, a fost văzut venind zilnic la sediul instituției la volanul unui Lamborghini Urus estimat la aproximativ 300.000 de euro. Mașina ar fi fost achiziționată prin leasing de o firmă din Iași, SC Nemo Wash SRL, companie care apare în documentele vehiculului.

Situația a atras atenția presei, mai ales în contextul în care firma respectivă ar fi fost verificată anterior de Grojdea pe vremea când acesta se afla la conducerea ITM Iași, fără a fi descoperite nereguli. Compania este deținută de Ovidiu Constantin Stan, patronul unui cunoscut restaurant de lux din Iași, Diamond Ballroom, potrivit ziare.com.

Costel Grojdea a ocupat funcția de șef al ITM Iași, unde a ajuns printr-o promovare pe linie politică

Până la momentul detașării sale în Capitală, Costel Grojdea a ocupat funcția de șef al ITM Iași, unde a ajuns printr-o promovare pe linie politică. Din aprilie 2026, el a fost detașat la conducerea ITM București, instituție din care a coordonat activitatea de control privind respectarea legislației muncii, precum și domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Capitalei.

Ce spune Grojdea: „E a unui prieten din Iași. M-a rugat să-i fac revizia la București”

Într-o reacție oferită postului de televiziune Antena 3 CNN, Costel Grojdea a respins suspiciunile privind utilizarea autoturismului de lux. Acesta a explicat situația într-o formulare directă, afirmând că „e a unui prieten din Iași. M-a rugat să-i fac revizia la București”.