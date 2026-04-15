Jaqueline Cristian, victorie dramatică în primul tur la Rouen (WTA)

Jaqueline Cristian a învins-o incredibil pe franțuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, cu 2-6, 7-6 (8/6), 7-5, marți seara, în prima rundă a turneului WTA 250 de la Rouen (Franța), dotat cu premii totale de 246.388 de euro.

După ce a pierdut primul set în fața unei jucătoare mai slab cotate (20 ani, 135 WTA), românca a revenit spectaculos și a câștigat după două ore și 47 de minute.

Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA), a treia favorită, a fost condusă cu 5-3 în setul al doilea, a salvat trei mingi de meci și a trimis setul în tiebreak, unde a mai salvat o minge de meci, al 5-6, iar apoi s-a impus cu 8-6. În decisiv, franțuzoaica a condus cu 4-0 și 5-2, dar Cristian a câștigat cinci ghemuri la rând și s-a impus cu 7-5.

Cele două jucătoare s-au înfruntat și anul trecut la Rouen, în optimi, iar Rakotomanga Rajaonah s-a impus cu 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 4.285 de euro și 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe Katie Boulter (29 ani, 64 WTA).

Românca s-a impus în primul meci direct cu Boulter, în primul tur la Burnie (Australia), cu 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), în 2018, iar britanica și-a luat revanșa în 2022, la Tallinn (Estonia), cu 6-3, 6-1, în primul tur.

