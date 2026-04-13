Câte ouă putem să mâncăm și cât de des? Potrivit datelor Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO), în mod obișnuit, un român consumă aproximativ 4-5 ouă pe săptămână, însă de sărbători acest ritm se schimbă. Mulți ajung să mănânce mai multe ouă într-o singură zi decât ar consuma, în mod normal, în câteva zile. În acest context, apare firesc întrebarea: cât de sănătoase sunt, de fapt, ouăle și cât de multe putem mânca fără riscuri?

Studiile mai vechi asociau oul cu colesterolul crescut

Nu este o dilemă nouă: de ani buni, ouăle se află în centrul uneia dintre cele mai mari controverse din nutriție – sunt un aliment benefic sau un risc pentru inimă? Mult timp, au fost asociate cu creșterea colesterolului și recomandate cu moderație, însă cercetările recente au schimbat această perspectivă, arătând că impactul lor asupra sănătății depinde mai puțin de alimentul în sine și mai mult de contextul general al dietei și al stilului de viață.

Recomandările privind consumul de ouă s-au schimbat dramatic în ultimele cinci decenii. În anii ’60, ouăle erau considerate „inamicii inimii“ din cauza conținutului ridicat de colesterol, iar experții recomandau să nu consumăm mai mult de două-trei pe săptămână – echivalentul a circa 300 mg colesterol pe zi. Această abordare venea în special de la American Heart Association, care sfătuia populația să reducă colesterolul alimentar pentru a preveni bolile cardiovasculare.

Ouăle cresc sau nu colesterolul?

În acea perioadă, percepția generală era că alimentele cu colesterol ridicat, precum ouăle sau untul, cresc automat nivelul „colesterolului rău“ (LDL) din sânge și, implicit, riscul de infarct sau de accident vascular cerebral.

După anii ’90, studiile au început să pună sub semnul întrebării legătura dintre ouă și bolile de inimă – tot mai multe cercetări au început să arate că un consum moderat de ouă nu pare să crească semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Cu toate acestea, recomandările oficiale au rămas încă mult timp prudente, iar limita de două-trei ouă pe săptămână a fost menținută.

Consum moderat: până la șase ouă pe săptămână

Începând cu anii 2000, dovezile științifice au început să arate că ouăle nu cresc semnificativ riscul de boli cardiovasculare și pot fi consumate în siguranță într-o dietă echilibrată – o schimbare clară față de deceniile precedente, când erau considerate principala sursă de colesterol și „dușmanul inimii“.

În anul 2015, ghidurile alimentare americane – publicate de U.S. Department of Agriculture (USDA) și U.S. Department of Health and Human Services (HHS) – au eliminat limita strictă de 300 mg colesterol/zi, marcând o revizuire a recomandărilor oficiale privind consumul de colesterol.

Citește întreg articolul pe Hotnews.