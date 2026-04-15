Român reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion

După ce poliția germană l-a identificat pe baza datelor de zbor ca fiind căutat în baza unui mandat de arestare, un român a fost oprit pe aeroportul din Stuttgart chiar înainte de îmbarcarea spre București

Polițiștii federali au reținut un cetățean român în vârstă de 34 de ani, pe baza datelor PNR. Persoana intenționa să părăsească țara cu un zbor către București, potrivit presseportal.de.

Pe numele său exista un mandat de executare a unei pedepse emis de Parchetul din Heilbronn, pentru fals de documente.

Bărbatul a fost dus în birourile Poliției Federale, iar acolo el a achitat o amendă în valoare de 3.200 de euro și astfel a putut să își continue zborul către București.

Companiile aeriene sunt obligate prin lege să transmită datele pasagerilor de pe toate zborurile comerciale

Din anul 2017, companiile aeriene sunt obligate prin lege să transmită datele pasagerilor de pe toate zborurile comerciale internaționale către Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania.

Aceste date sunt cunoscute sub denumirea de PNR (Passenger Name Records) și sunt colectate în timpul rezervării unui zbor (de exemplu: numele pasagerului, data plecării, etc.).

Mai multe autorități partenere verifică aceste date pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor teroriste și a criminalității grave.

În cazul în care apar „potriviri” în bazele de date, informațiile sunt transmise Poliției Federale pentru măsuri suplimentare (de exemplu: refuzul intrării în țară sau arestări).

