Dolj: Bărbat prins în flagrant cu 29 de doze de cocaină

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.CO.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 44 de ani, cercetat pentru trafic intern de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost prins în flagrant delict, în cadrul unui control în trafic, în timp ce ar fi deținut aproximativ 20 de grame de cocaină, porționate în 29 de doze, destinate comercializării.

La data de 14 aprilie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea bărbatului, ulterior, la data de 15 aprilie 2026, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile“, potrivit IPJ Dolj.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Poliției municipiului Calafat și cei ai Secției 9 Poliție Rurală Cetate.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

