Péter Magyar s-a întâlnit cu președintele Ungariei după victoria istorică în alegeri

Péter Magyar s-a întâlnit cu președintele Ungariei, Tamás Sulyok, după victoria zdrobitoare obținută de partidul său în alegerile parlamentare de duminică.

Liderul partidului Tisza a cerut un transfer rapid de putere și a declarat că noul guvern ar trebui să fie instalat până la începutul lunii mai. Potrivit procedurilor constituționale, președintele este așteptat să îl desemneze oficial pentru formarea noului executiv.

Viktor Orbán pierde puterea după 16 ani

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o majoritate de două treimi în Parlament, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán și ai partidului Fidesz.

Rezultatul este considerat unul dintre cele mai importante momente politice din Ungaria de după căderea comunismului. Alegătorii au sancționat stagnarea economică, scandalurile de corupție și apropierea lui Orbán de Rusia, potrivit BBC.

Magyar promite reforme și schimbări rapide

În prima sa apariție la radioul și televiziunea publică din ultimele 18 luni, Péter Magyar a declarat că vrea să suspende știrile difuzate de presa publică, pe care o consideră un instrument de propagandă.

El a anunțat că dorește să creeze o nouă autoritate media și o nouă lege a presei, pentru a garanta libertatea presei și independența instituțiilor publice. Magyar susține că majoritatea mass-media din Ungaria a fost controlată de apropiații lui Orbán.

Donald Trump: „Cred că noul om va face o treabă bună”

Deși în campanie l-a susținut pe Viktor Orbán, președintele SUA, Donald Trump, a declarat acum că Péter Magyar este „un om bun”.

„Cred că noul om va face o treabă bună”, a spus Trump într-un interviu acordat ABC News.

Ungaria încearcă să deblocheze fondurile europene

După victoria în alegeri, Péter Magyar a început discuții cu Ursula von der Leyen pentru deblocarea fondurilor europene suspendate pentru Ungaria.

Bruxellesul a blocat aproximativ 17 miliarde de euro din cauza problemelor privind statul de drept și independența justiției.

Citește și: Aproximativ 250 de migranți sunt dispăruți după scufundarea unei ambarcațiuni în Oceanul Indian