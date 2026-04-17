Un șofer de TIR fără rovinietă a crezut că scapă de amenzi dacă își acoperă plăcuța de înmatriculare

Un șofer de TIR a acoperit cu bandă plăcuța de înmatriculare, crezând că în felul acesta scăpa de amenzile pentru lipsa rovinietei. Bărbatul a primit o amendă uriașă pentru acest lucru, dar și pentru lipsa rovinietei și a tahografului.

Șoferul de 42 de ani din Bihor a fost oprit la începutul acestei săptămâni pe DN 1 de polițiștii de la Brigada Rutieră.

Aceștia au constatat că numerele de înmatriculare ale TIR-ului erau acoperite cu bandă izolatoare albă, pentru ca mașina să nu poată fi detectată de camerele de rovinietă de pe traseu, prin intermediul cărora CNAIR trimite amenzi șoferilor care nu sunt în regulă cu plata taxei de drum.

La controlul amănunțit, oamenii legii au realizat că mașina nu avea rovinietă valabilă. În plus, șoferul nu folosea nici cardul tahograf.

Amenda în acest caz a fost una uriașă, peste 18.600 de lei. În plus, certificatul de înmatriculare al mașinii a fost reținut, iar mașina imobilizată.

