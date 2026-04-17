Rusia antrenează adolescenți influenceri pentru propagandă pro-război online

Rusia dezvoltă programe prin care adolescenți sunt instruiți să creeze conținut video și online cu mesaj pro-război, promovând narațiunile oficiale ale Kremlinului în mediul digital.

La o tabără organizată la Moscova, peste 120 de tineri au participat la cursuri despre producția de conținut, utilizarea inteligenței artificiale și creșterea audienței pe rețelele sociale.

Propagandă integrată în educație

De la începutul invaziei din Ucraina în 2022, autoritățile ruse au intensificat controlul informațional, modificând manuale școlare și implicând organizații de tineret în activități cu caracter patriotic și militar.

Organizații precum „Armata Tânără” și „Mișcarea Primului” sunt tot mai prezente în educația copiilor și adolescenților.

Influențarea generației digitale

Experții susțin că strategia vizează tinerii între 14 și 16 ani, care consumă în principal informații de pe rețelele sociale și sunt mai vulnerabili la conținut emoțional și radicalizat.

Potrivit analiștilor, algoritmii platformelor sociale facilitează răspândirea rapidă a mesajelor de propagandă.

„Copii instruiți să devină influenceri”

În cadrul taberelor, adolescenții sunt învățați să filmeze, să editeze și să creeze conținut viral, inclusiv prin simulări cu tematică militară și concursuri inspirate din activități de armata.

Organizatorii susțin că scopul este promovarea „valorilor patriotice” și a mesajelor guvernamentale.

Strategie de stat pe termen lung

Potrivit experților, campania face parte dintr-un efort mai larg de consolidare a imaginii armatei ruse și de control al spațiului informațional intern.

Oficiali ruși au susținut public că „educarea tinerilor în spiritul patriotismului” este esențială pentru viitorul țării, France 24.

