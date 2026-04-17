(VIDEO) Bărbat din Calafat reținut după o agresiune în fața unui magazin

Polițiștii din Calafat au fost sesizați în seara zilei de 25 martie, în urma unui incident petrecut în fața unui magazin alimentar din localitate.

Un tânăr de 32 de ani a reclamat că a fost agresat fizic de un bărbat.

Victima, lovită în zona feței

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că, în urma unui conflict spontan, tânărul ar fi fost lovit cu piciorul în zona feței de un bărbat de 46 de ani, tot din Calafat.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Reținere pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Persoana reținută urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

