(VIDEO) Tânăr din Craiova reținut după ce a refuzat testarea biologică

Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au oprit în trafic, ieri, un autoturism care circula pe strada Strada Făgăraș.

La volan a fost identificat un tânăr de 28 de ani, din municipiu.

În urma unor suspiciuni privind consumul de substanțe psihoactive, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice.

Acesta a refuzat însă prelevarea probelor, fapt care a declanșat continuarea cercetărilor.

Reținere pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Dolj, urmând să fie continuate cercetările în cauză.

