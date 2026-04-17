Ben Roberts-Smith, eliberat pe cauțiune în dosarul de crime de război

Cel mai decorat soldat australian în viață, Ben Roberts-Smith, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost acuzat de cinci capete de acuzare pentru crime de război, inclusiv omor.

Fost caporal în regimentul SAS, acesta este suspectat că ar fi fost implicat în uciderea unor deținuți afgani neînarmați, în perioada 2009–2012.

Decizia instanței

Judecătorul Greg Grogin a decis că inculpatul ar putea petrece ani în arest înainte de proces, având în vedere complexitatea cazului.

Astfel, a aprobat eliberarea pe cauțiune, considerând dosarul unul „excepțional”.

Condiții stricte de eliberare

Pentru a fi eliberat, Ben Roberts-Smith trebuie să respecte mai multe condiții:

să se prezinte la poliție de trei ori pe săptămână

să predea pașaportul

să permită accesul la dispozitivele electronice

De asemenea, a fost impusă o garanție de 250.000 de dolari australieni și restricții de deplasare.

Un caz fără precedent în Australia

Avocații apărării susțin că procesul va fi unul extrem de complex și de lungă durată, implicând informații sensibile de securitate națională.

Ei avertizează că menținerea în arest ar putea afecta dreptul la un proces echitabil.

Context: acuzații analizate anterior în instanță

Cazul penal vine după un proces civil de defăimare din 2023, în care instanța a constatat că există „adevăr substanțial” în unele acuzații.

Acum însă, faptele vor trebui dovedite dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Procurorii invocă risc de fugă

Procurorii s-au opus eliberării, invocând gravitatea acuzațiilor și riscul ca inculpatul să părăsească țara sau să influențeze martorii.

Aceștia au susținut că dosarul nu este unul obișnuit, având în vedere că unele probe au fost deja analizate în instanță, potrivit BBC.

