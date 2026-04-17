Fost cancelar austriac, investigat în scandalul uriaș Signa

Procurorii austrieci au anunțat că fostul cancelar Alfred Gusenbauer este investigat pentru suspiciuni de abuz de încredere în legătură cu activitatea sa în cadrul grupului imobiliar Signa.

Prăbușirea companiei, începută la finalul anului 2023, este considerată cel mai mare faliment din istoria Austriei.

Imperiul imobiliar care s-a prăbușit

La apogeu, Signa controla proprietăți de lux la nivel global, inclusiv hoteluri de cinci stele în Veneția și Viena, dar și clădiri emblematice precum Chrysler Building.

De asemenea, grupul deținea participații în lanțuri celebre precum Selfridges și Globus.

Acuzații de prejudicii de milioane de euro

Potrivit Parchetului pentru Infracțiuni Economice și Corupție, Alfred Gusenbauer este suspectat că ar fi aprobat plăți nejustificate în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, fără acordul complet al consiliului de administrație.

Aceste decizii ar fi produs pierderi semnificative pentru două companii din grup.

Percheziții și prejudicii uriașe

Autoritățile au efectuat percheziții în Viena și în zonele învecinate, confiscând documente și dispozitive electronice.

Prejudiciul total estimat în dosarele legate de colapsul Signa a depășit deja 1,5 miliarde de euro, potrivit Reuters.

Fondatorul grupului, René Benko, a fost deja condamnat în două dosare pentru fraudă legată de insolvență, însă a contestat deciziile în instanță.

Citește și: Șoc în industria muzicală: D4vd, arestat în cazul morții unei adolescente