Șoc în industria muzicală: D4vd, arestat în cazul morții unei adolescente

Cântărețul american D4vd, cunoscut pentru succesul pe TikTok, a fost arestat sub suspiciunea de implicare în uciderea unei adolescente dispărute anul trecut.

Artistul, pe numele său real David Anthony Burke, este reținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, potrivit autorităților din Los Angeles.

Descoperire macabră într-o mașină Tesla

Cazul a atras atenția încă din septembrie 2025, când rămășițele adolescentei Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, au fost găsite într-o mașină Tesla.

Trupul, aflat într-un stadiu avansat de descompunere, a fost descoperit într-o curte de tractare din zona Hollywood, după ce a fost semnalat un miros puternic.

Ancheta marelui juriu

Autoritățile au confirmat că D4vd era ținta unei anchete a marelui juriu încă din decembrie, potrivit BBC.

Documentele din instanță indică faptul că acesta ar putea fi acuzat oficial de crimă, iar cazul urmează să fie prezentat procurorilor în zilele următoare.

Deși moartea adolescentei este tratată de luni de zile ca o anchetă complexă, cauza decesului nu a fost încă stabilită oficial.

Autoritățile susțin că fata ar fi murit cu câteva săptămâni înainte ca trupul să fie descoperit.

Legături și suspiciuni

Ancheta a scos la iveală detalii tulburătoare, inclusiv un tatuaj „Shhh…” pe degetul victimei, similar cu cel al artistului.

În paralel, poliția a percheziționat locuința lui D4vd din Hollywood Hills.

După apariția cazului, artistul și-a anulat turneul mondial și s-a retras din viața publică. De asemenea, a pierdut contracte importante și colaborări, inclusiv cu Kali Uchis.

