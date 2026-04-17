Polițiștii, în școli din Drăgășani și Ionești: lecții despre pericolele drogurilor și violenței

Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu Biroul Siguranța Școlară Gorj, au desfășurat două activități preventive în unități de învățământ primar din Drăgășani și Ionești.

Aproximativ 120 de elevi și cadre didactice au participat la aceste întâlniri.

Activitățile au fost organizate în cadrul proiectelor „Scoate Violența Școlară din Anonimat” și „Traficul de droguri nu e combinație”, având ca scop informarea elevilor despre riscurile implicării în fapte antisociale.

Avertismente privind consecințele legale

Polițiștii le-au explicat elevilor că inclusiv deținerea sau distribuirea unor cantități mici de droguri poate atrage răspunderea penală, subliniind gravitatea acestor fapte.

În cadrul discuțiilor, s-a pus accent pe efectele consumului de droguri asupra sănătății, precum dependența și problemele psihice, dar și pe impactul negativ asupra parcursului educațional și profesional al tinerilor.

Importanța raportării violenței

Un alt subiect important a fost necesitatea sesizării rapide a faptelor de violență din mediul școlar. Elevii și profesorii au fost informați despre modul în care astfel de situații pot fi raportate autorităților, pentru intervenții rapide.

Obiectiv: un mediu școlar sigur

Aceste activități urmăresc protejarea tuturor celor implicați – victime, martori sau chiar autori – și facilitarea accesului la servicii specializate pentru recuperare.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

