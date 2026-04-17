Accident în Târgu Jiu: motociclistă de 17 ani rănită după impact cu un autoturism

Un accident rutier a avut loc azi noapte, în Târgu Jiu, după ce polițiștii au fost alertați prin apel la 112.

Un tânăr de 25 de ani, din Runcu, aflat la volanul unui autoturism, circula pe bulevardul Bulevardul Constantin Brâncuși.

La intersecția cu Calea Eroilor, acesta ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de o tânără de 17 ani, din Târgu Jiu. Fata deținea permis de conducere corespunzător categoriei.

Victima, transportată la spital

În urma impactului, adolescenta a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

