Salariul minim din agricultură și industria alimentara, corelat cu salariul minim brut pe țară

Guvernul Bolojan a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care corelează salariul minim din sectorul agricol și industria alimentară cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, de la 1 iulie 2026, va fi abrogat art. LXX din OUG 156/2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară.

„Măsura este necesară pentru a evita apariția unor discrepanțe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură și industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026′, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Posturi contractuale cu caracter sezonier în MApN, justiție și STS

În baza aceleiași ordonanțe, a fost creat cadrul legal pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale cu caracter sezonier în structurile Ministerului Apărării Naționale, precum și a unor posturi din sistemul de justiție și din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

„Aceste posturi vor putea fi ocupate în cazuri temeinic justificate, cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget, prin memorandumuri aprobate în ședința Guvernului. Măsurile sunt luate în scopul evitării unui blocaj instituțional în aceste instituții și pentru desfășurarea condiții activității în bune condiții“, precizează Executivul.

