Vâlcea: Doi tineri, reţinuţi în urma unei bătăi

Polițiștii Secției 8 Rurală Lăpușata și cei ai Postului de Poliție Cernișoara au reținut două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În fapt, în noaptea de 13 aprilie 2026, în timp ce se aflau în parcarea unui local public din localitatea Cernișoara, două persoane necunoscute ar fi agresat fizic doi bărbați, cu vârste de 26 și 30 de ani, din localitățile Măldărești și Stroești.

În urma agresiunii, victimele au refuzat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal, iar în urma activităților desfășurate au identificat persoanele necunoscute ca fiind doi tineri, de 18 și 26 de ani, ambii din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Aceștia au fost conduși la sediul poliției în baza mandatelor de aducere, iar astăzi, în urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, polițiștii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore“, potrivit IPJ Vâlcea.

Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Polițiștii vâlceni fac precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.