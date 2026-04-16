Nicuşor Dan: E posibil să avem un guvern minoritar. La un moment dat, va avea nevoie de o susţinere în Parlament

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este posibil să avem un guvern minoritar, dar la un moment dat, va avea nevoie de o susţinere în Parlament, iar întrebarea este dacă o va avea sau nu o va avea.

”Suntem la un moment în care PSD-ul va anunţa oficial, probabil, ceea ce ne aşteptăm cu toţii să anunţe, probabil că PNL-ul va răspunde în ceea ce acum o săptămână sau două a votat în Comitetul lor politic.

Va fi o perioadă în care sper eu că vom avea, şi sunt destul de optimist, că vom avea un acord politic pe nişte acţiuni parlamentare necesare pentru PNRR şi mai departe va exista un dialog politic între aceste partide, care se va finaliza cu o soluţie. Nu o să dau note fiecăruia din scenariile pe care le avem”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Europa FM.

Este posibil să avem un guvern minoritar

Şeful statului a admis că este posibil să avem un guvern minoritar.

”E posibil să avem un guvern minoritar. Un guvern minoritar la un moment dat va avea nevoie de o susţinere în Parlament, întrebarea este dacă o va avea sau nu o va avea? Şi aici din nou intrăm în zona de scenarii”, a precizat el, potrivit news.ro.

Despre o demisie a premierului Ilie Bolojan, şeful statului a afirmat că acesta a spus public că nu va demisiona din funcţie. ”Domnul Bolojan e un om serios şi, de obicei, ce spune, face”, a spus el.

Discuţii şi nemulţumiri reciproce între între PSD şi PNL şi alte nemulţumiri

Despre discuţiile cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele Nicuşor Dan a spus că, de asemenea, se uită prin scenariile care urmează să se întâmple, după lucrurile care se anticipează.

”Din nou, am insistat pe o minimă colaborare pentru PNRR, care este extrem de importantă”, a completat el.

Şeful statului a admis că discuţii şi nemulţumiri reciproce între între PSD şi PNL şi alte nemulţumiri, aude de multe luni de zile.

