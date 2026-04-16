Bărbat amendat de poliţişti pentru că ţinea animalele în codiţii improprii

Un bărbat din comuna Orlești, judeţul Vâlcea, a fost amendat de poliţişti pentru că ţinea animalele în codiţii improprii.

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Vâlcea au sancționat astăzi, 16 aprilie, un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Orlești, pentru nerespectarea normelor privind bunăstarea animalelor.

Polițiștii au constatat că acesta deținea 8 exemplare bovine în condiții improprii, fără a le asigura un adăpost corespunzător, precum și hrană și apă suficiente.

De asemenea, animalele nu aveau posibilitatea de mișcare, fiind ținute într-un spațiu neadecvat, iar starea generală de întreținere era precară.

Ca urmare a celor constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 12.000 de lei“, potrivit Poliției Vâlcea.

Totodată, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de creștere și îngrijire a animalelor.

Respectarea normelor de bunăstare a animalelor reprezintă o obligație legală, iar nerespectarea acestora atrage sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.