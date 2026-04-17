Handbal (f) / România își cunoaște adversarii de la Campionatul European! O nouă încleștare cu Norvegia

România a fost repartizată în Grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord, la Campionatul European de handbal feminin – EHF EURO 2026, la tragerea la sorți desfășurată joi seara, la Katowice (Polonia).

Turneul final, cu 24 de echipe, va avea loc în perioada 3-20 decembrie în cinci țări, România (Cluj-Napoca și Oradea), Cehia (Brno), Slovacia (Bratislava), Polonia (Katowice) și Turcia (Antalya).

Norvegia este campioana olimpică, mondială și europeană en titre, Danemarca fiind finalista EURO 2024, iar Ungaria medaliata cu bronz.

Grecia este debutantă la un turneu final EURO.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în grupele principale, care vor fi găzduite de Cluj-Napoca (pentru grupele A, B și C) și de Katowice (grupele D, E și F).

Spodek Arena din Katowice va găzduit semifinalele (18 decembrie) și finalele (20 decembrie).

România s-a clasat pe locul 11 la EURO 2024.

Componența grupelor EURO 2026:

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda;

Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord;

Grupa C (Antalya): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia;

Grupa D (Brno): Olanda, Cehia, Austria, Croația;

Grupa E (Katowice): Franța, Polonia, Feroe, Ucraina;

Grupa F (Bratislava): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia.

