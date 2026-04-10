Bonificația de 3% pentru PFA, chirii, crypto și alte venituri pe cont propriu: Cum se procedează cu Declarația Unică 2026 și plata impozitului

Pentru a beneficia de bonificația de 3%, PFA-urile și alte persoane fizice care își plătesc singure impozitul pe venit trebuie să îndeplinească anumite condiții. Una dintre ele este să depună Declarația unică 2026 și să achite taxele pe 2025 până la data de 15 aprilie 2026. Totuși, în ultimele zile, contribuabilii au tot mai des o întrebare: care este suma efectivă de plată, impozitul integral sau cu bonificația aplicată?

Disclaimer: Declarația unică poate fi depusă până la data de 25 mai 2026. Termenul de 15 aprilie 2026 se aplică strict celor care vor să beneficieze de bonificația de 3% la impozitul pe venit. Bonificația nu se acordă pentru impozitul pe venit care a fost reținut la sursă.

Pentru acordarea bonificației trebuie îndeplinite 2 condiții:

«(2) Bonificația prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2025, se sting prin plată și/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015 se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv».

Prin urmare, persoana fizică trebuie să depună Declarația unică și să achite INTEGRAL atât impozitul pe venit, cât și contribuțiile sociale până la 15 aprilie 2026.

Dar impozitul pe venit de plată, dacă depunem declarația până la 15 aprilie, va fi impozitul stabilit prin declarație minus bonificația de 3%.