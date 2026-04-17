Papa Leon, pe primul loc în topul popularității în SUA. Donald Trump, abia pe 5

Donald Trump este din ce în ce mai contestat în SUA, iar popularitatea sa se confruntă cu o scădere masivă, pe fondul războiului din Iran. Un recent sondaj al NBC News arată că un alt lider american, Papa Leon, este în fruntea topului popularității cu un rating net favorabil de +34, comparativ cu -12 al lui Trump.

Conform sondajelor recente, americanii au o părere mai bună despre Papa Leon al XIV-lea decât pe președintele Donald Trump, înainte de escaladarea disputei lor privind războiul din Iran, potrivit Newsweek.

Trump și Papa Leon sunt profund divizați în ceea ce privește abordarea președintelui față de războiul din Iran, marcând o diviziune notabilă între doi dintre cei mai proeminenți lideri americani din întreaga lume. Disputa prezintă un risc politic pentru Trump, în special în rândul alegătorilor catolici, înainte de alegerile intermediare din noiembrie 2026. Un sondaj recent al NBC News i-a acordat Papei Leon un rating net de favorabilitate de +34, comparativ cu -12 al lui Trump.

În topul popularității în rândul americanilor, după Papa Leon, care are un rating +34 (42% pozitiv, 8% negativ), se află Marco Rubio, cu un rating de -7 (34% pozitiv, 41% negativ), JD Vance rating -11 (38% pozitiv, 49% negativ), Alexandria Ocasio-Cortez rating -11 (31% pozitiv, 42% negativ), iar pe locul 5 este Donald Trump rating -12 (41% pozitiv, 53% negativ).

Sondajul a constatat că 41% dintre americani îl văd pe Trump favorabil, comparativ cu 53% care îl văd nefavorabil. Între timp, 42% dintre americani îl văd pozitiv pe Papa Leon, în timp ce doar 8% îl văd negativ. Sondajul a chestionat 1.000 de alegători înregistrați între 27 februarie și 3 martie 2026, cu o marjă de eroare de plus sau minus 3,1 puncte procentuale.

Un sondaj Gallup realizat anul trecut a constatat rezultate similare: 57% dintre respondenți îl vedeau pe Papă favorabil, în timp ce 11% îl vedeau negativ. Între timp, 41% îl vedeau pe Trump favorabil, iar 57% îl vedeau nefavorabil. Sondajul respectiv a chestionat 1.002 americani între 7 și 21 iulie 2025.

Papa a spus că „nu are nicio teamă de administrația Trump”

Analistul de date al CNN, Harry Enten, a remarcat diferența într-o postare de luni dimineață pe X. „Poate că Trump este gelos pe Papă?… Este o bătaie zdrobitoare care îl favorizează pe Papă în ceea ce privește popularitatea în America. Rata de popularitate netă a Papei: +34 puncte. Trump: -12 puncte. În special, catolicii americani sunt de acord cu Papa în privința războiului: are o aprobare netă de -10 puncte”, a scris el.

În postarea sa de pe Truth Social, președintele l-a descris pe Papă ca fiind „SLAB în ceea ce privește criminalitatea și teribil în ceea ce privește politica externă”. El a scris că Papa Leon ar trebui să fie „recunoscător” și că a fost „pus acolo doar de Biserică pentru că era american și au crezut că acesta ar fi cel mai bun mod de a se descurca cu președintele Donald J. Trump”.

Papa Leon a răspuns în comentarii către Associated Press la bordul avionului papal. „A pune mesajul meu pe același plan cu ceea ce președintele a încercat să facă aici, cred că nu înțelege care este mesajul Evangheliei”, a spus el. „Și îmi pare rău să aud asta, dar voi continua ceea ce cred că este misiunea bisericii în lumea de astăzi.”

Potrivit The New York Times, Papa a mai spus că „nu are nicio teamă de administrația Trump”.

„Declarațiile făcute de președintele Trump pe Truth Social cu privire la Papă au fost complet nepotrivite și lipsite de respect”, a scris episcopul Robert Barron pe rețelele de socializare, adăugând: „Cred că președintele îi datorează Papei scuze”.

