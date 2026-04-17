Alertă la granița României: dronă intrată în spațiul aerian, RO-ALERT emis în Tulcea

În noaptea de 16 spre 17 aprilie, forțele Federației Ruse au lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a brațului Chilia.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 00:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, ca măsură de prevenție.

Dronă detectată în spațiul aerian românesc

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene. Una dintre acestea a pătruns în spațiul aerian al României, contactul radar fiind pierdut la aproximativ 16 km sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:48. O echipă a Ministerului Apărării Naționale urmează să efectueze, în cursul dimineții, o misiune de cercetare în zona unde a fost pierdut contactul cu drona.

Reacția autorităților române

Autoritățile condamnă ferm acțiunile Federației Ruse, considerându-le o încălcare gravă a dreptului internațional și un risc pentru securitatea regională.

Ministerul Apărării Naționale anunță că rămâne în coordonare permanentă cu structurile aliate și monitorizează situația, fiind pregătit să adopte măsuri pentru protejarea populației.

