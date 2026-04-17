Infernul contestaţiilor pentru megacontractul de modernizare a DJ641. Ce firmă pune mână pe bani

Megacontractul de modernizare a DJ641 a fost atribuit de Consiliul Judeţean Dolj, după lungi zbateri în instanţă din cauza contestaţiilor, la mai bine de doi ani după ce a fost scos la licitaţie. Firmele ofertante s-au luptat acerb, iar firma Domarcons, cunoscută pentru numeroasele contracte obţinute pentru lucrări în infrastructură rutieră din Dolj, a rămas cu ochii în soare după ce iniţial fusese declarată câştigătoare. Valoarea contractului este de peste 43 de milioane de euro.

Veste bună după mai bine de doi ani în care Consiliul Judeţean Dolj s-a zbătut să poată atribui contractul pentru modernizarea Drumului Judeţean 641. Întreg procesul licitaţiei a fost îngreunat de mai multe contestaţii ale firmelor ofertante, care au ajuns în instanţă. Bătălia acestor firme este explicabilă, ţinând cont că este vorba despre un contract cu o valoare de peste 43 de milioane de euro.

Infernul contestaţiilor. Domarcons a vrut să ţină cu dinţii de contract

Consiliul Judeţean Dolj a scos la licitaţie megacontractul pentru modernizarea DJ641 în luna martie 2024, iar de atunci a început un lung proces de contestaţii. În perioada de depunere a ofertelor, nu mai puţin de şase firme s-au arătat interesate de acest contract. Este vorba despre BUGARU TRANS, STRADE BAUUNTERNEHMUNG, DIFERIT AG, DOMARCONS, GENERAL TRUST ARGES S.R.L. şi ALEXCOR TRADING, toate având firme subcontractante. În luna iulie 2024, CJ Dolj a anunţat că perioada de evaluare a ofertelor se prelungeşte. După acest proces, firma craioveană DOMARCONS, deja cunoscută ca având monopol în cadrul licitațiilor și proiectelor de infrastructură rutieră din Dolj, a fost declarată câştigătoare. Iar de aici s-a dezlănţuit infernul contestaţiilor. În luna noiembrie 2024 a fost înregistrată prima contestaţie din partea firmei GENERAL TRUST ARGEŞ.

CNSC a spus pas Domarconsului, iar lupta s-a mutat la Curtea de Apel

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a decis, în urma contestaţiei, să oblige CJ Dolj să reevalueze oferta depusă de DOMARCONS. Supăraţi pe decizia CNSC, reprezentanţii CJ Dolj s-au mutat în instanţă, la Curtea de Apel Craiova, pentru ca DOMARCONS să rămână cu megacontractul. Numai că instanţa le-a respins plângerea formulată. Decizia a fost luată abia în februarie 2025.

DOMARCONS nu s-a lăsat şi a vrut să ţină cu dinţii de contract. Aşa că a mers mai departe, chiar şi după decizia Curţii de Apel Craiova. Firma craioveană a făcut şi ea contestaţie către CNSC împotriva deciziei prin care oferta cu care fusese declarată câştigătoare a fost declarată neconformă. Dar contestaţia a fost respinsă.

Mai departe, o altă firmă ofertantă – DIFERIT AG SRL a depus o altă contestaţie împotriva GENERAL TRUST ARGEŞ SRL, după ce CJ Dolj îi atribuise contractul acesteia din urmă. Apoi, epopeea s-a mutat din nou în instanţă, unde firmele DIFERIT AG SRL şi GENERAL TRUST ARGEŞ SRL, ca lideri de asocieri, au depus plângere, însă instanţa a respins-o ca nefondată.

Licitaţia a văzut lumina de la capătul tunelului

Într-un final, licitaţia a ajuns la capătul tunelului, iar pe 23 martie a fost publicată în SEAP atribuirea contractului. Firma care a pus, până la urmă, mâna pe contract este GENERAL TRUST ARGES S.R.L, care s-a angajat că duce lucrările la final pentru suma de 215.769.472 de lei, fără TVA. Această firmă a avut cifră de afaceri de 218.914.594 de lei, în anul 2024. După ce se va emite ordinul de execuţie a lucrărilor, firma argeşeană are la dispoziţie 30 de luni pentru finalizarea lucrărilor, excluzând perioada friguroasă.

Drumul traversează şase localităţi

DJ 641, care urmează să fie modernizat, traversează şase localităţi din judeţul nostru. Este vorba despre Teslui, Drăgotești, Robănești, Pielești, Ghercești, Mischii. De menţionat este faptul că banii pentru acest proiect au fost obţinuţi de CJ Dolj, alături de cele şase Unităţi Administrative Teritoriale, din fonduri europene, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia. Tronsonul de drum care va fi modernizat măsoară 44,438 de kilometri.

Lucrările care se vor realiza presupun şi construirea de trotuare de o parte şi de alta a drumului. Acestea vor avea o distanţă totală de 65,954 de kilometri. De asemenea, proiectul presupune realizarea unor piste de biciclete, reabilitarea a 12 poduri, construirea unui pod nou, refacerea a 57 de podeţe transversale şi canalizare pluvială pe o lungime de 27,362 km.

Din păcate, însă, epopeea născută din foamea de bani a firmelor ofertante a mai prelungit cu doi ani termenul de finalizare a modernizării drumului. În final, au de suferit doar cetăţenii care tranzitează acest drum şi care ar merita să circule în condiţii mai decente.

