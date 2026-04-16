Trump spune că Israelul și Libanul au fost de acord cu un armistițiu de 10 zile

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că liderii israelian și libanez au fost de acord cu un armistițiu de 10 zile cu începere de la ora locală 17:00 (21.00 GMT), relatează Reuters și AFP.

Președintele american a anunțat într-o postare pe Truth Social că a avut ‘discuții excelente’ cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun.

‘Acești doi lideri au fost de acord ca pentru a obține PACEA între țările lor, vor începe oficial un ARMISTIȚIU de zece zile la ora 05:00 P.M. Est’, a postat Trump, adăugând că le-a cerut vicepreședintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio și șefului statului major interarme Dan Caine să colaboreze cu cele două țări pentru a o obține o pace de durată.

Potrivit Reuters, Trump nu a specificat ziua în care ar urma să înceapă armistițiul, dar un oficial american a confirmat pentru agenție că este vorba despre ziua de joi.

Tot într-o postare de joi de pe Truth Social, Donald Trump a anunțat că îi va invita pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și libanez Joseph Aoun la Casa Albă pentru ‘convorbiri substanțiale’ între cele două țări.

‘Ambele țări vor să vadă PACEA și cred că acest lucru se va întâmpla, rapid!’, a mai menționat el.

