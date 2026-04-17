Gang transformat în „toaletă publică” în zona 1 Mai. Locatarii cer măsuri urgente

Un gang din apropierea blocului 26, situat în zona 1 Mai din Craiova, a devenit motiv de nemulțumire majoră pentru locatari, care reclamă condiții insalubre persistente și lipsa unor soluții eficiente din partea autorităților.



Potrivit oamenilor din zonă, pasajul pietonal – folosit zilnic ca acces între parcare și locuințe – este frecvent utilizat pe post de toaletă publică. Deși problema a fost semnalată către autorități, iar echipele de salubritate au intervenit recent pentru igienizare, situația a revenit la normal în doar câteva zile.

„Aici este efectiv un WC public. Trecem zilnic pe acolo, inclusiv cu copiii. Mirosul este insuportabil, mai ales vara, iar riscurile sanitare sunt evidente”, spune un locatar.

Zona este intens circulată și se află în imediata apropiere a unor săli de jocuri, pe care locatarii le indică drept posibilă sursă a problemei. „Nu înțelegem dacă aceste spații au toalete funcționale. Altfel nu ne explicăm de ce oamenii ies afară și folosesc gangul”, adaugă un alt riveran.

Reprezentanţii Asociaţiei de proprietari 2A-1 Mai spun că locatarii nu au venit la ei cu astfel de sesizări şi că aceste pasaje pietonale dintre blocuri ar aparţine domeniului public.

Ori se închid, ori se rezolvă situaţia

Locuitorii susțin că intervențiile punctuale de curățare nu rezolvă cauza și cer măsuri concrete și durabile. Printre soluțiile propuse se numără instalarea unui sistem de iluminat cu senzori, montarea camerelor de supraveghere, intensificarea patrulelor Poliției Locale sau chiar închiderea accesului în gang, dacă legislația permite.



„Este un wc public , pe aici trecem toţi din parcare către casele noastre. Avem copii, sunt tot felul de microbi…. chiar nu se poate face nimic cu acest gang? Am semnalat această problemă la telefonul cetăţeanului – au venit cei de la Salubritate şi au spalat cu abur acest gang, după două zile….. Ori se închide definitiv, ori măcar să se pună un senzor cu o lumină automată sau ceva de genul asta. Vara pute de mama focului. Înţeleg, e staţie de autobuz acolo, dar nu călătorii îşi fac nevoile acolo. Sunt clienţii sălilor de jocuri”, spune un proprietar din blocul 26, din cartierul 1 Mai.

Surprizele din gang

În această zona de blocuri, cunoscută sub denumirea de „Insulă”, blocurile au din proiect prevăzute aceste pasaje de trecere. Problema este că nimeni cu ştie dacă ele sunt în administrarea asociaţiei sau aparţin domeniului public al oraşului.

„Nu este singurul gang cu probleme, unele blocuri așa au fost, construite cu aceste ganguri. Sunt un real pericol. Aici, unii își fac nevoile, alții aruncă gunoaie sau se aciuează tot felul de persoane. În orice moment poți să fii surprin sau să ai o surpriză neplăcută. La fel se întâmplă și în gangul de la blocul din spatele Școlii nr.18”, spune un proprietar din Asociaţia de proprietari 1 Baracă.



De asemenea, aceștia solicită verificarea operatorilor economici din zonă în ceea ce privește respectarea normelor sanitare și asigurarea unor condiții minime pentru clienți.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat un plan clar de intervenție. Între timp, locatarii spun că sunt nevoiți să suporte zilnic disconfortul și riscurile, într-o zonă care ar trebui să fie sigură și curată. Problema readuce în discuție o realitate frecvent: lipsa unor soluții eficiente pentru spațiile urbane vulnerabile, unde igiena publică depinde nu doar de intervenția autorităților, ci și de responsabilitatea cetăţenilor.