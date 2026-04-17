Ouă umplute cu pate de ficat

Ouă umplute cu pate de ficat

De Gazeta de Sud

Ingrediente: 10 ouă, 200 g pate de ficat la alegere, 1 lingură de muștar, 25 g unt, 2 linguri maioneză, sare, piper, boia dulce, pătrunjel tocat mărunt sau ceapă verde

Mod de preparare:

Pune ouăle într-o cratiță și acoperă-le cu apă rece, apoi fierbe-le la foc mediu. După ce apa dă în clocot, lasă să fiarbă încă 10 minute. După acest timp, scurge apa și lasă ouăle în apă rece.

Când s-a răcit coaja, sparge ouăle și decojește-le cu grijă. Taie ouăle în jumătăți și îndepărtează gălbenușurile.

Pune gălbenușurile într-un castron și fărâmițează-le cu o furculiță. Adaugă pateul, untul, muștarul, maioneza și condimentele. Amestecă bine până obții o pastă omogenă.

Umple jumătățile de albușuri cu pasta obținută. Poți face o linguriță sau un poș, ca să iasă mai frumoase.

Deasupra, presară boia dulce și pătrunjel tocat mărunt sau ceapă verde tocată, ori frunzulițe de plante aromatice.

