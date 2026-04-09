Prăjitură de post cu morcovi și nuci

Ingrediente: 250 g făină, 200 g morcovi rași, 150 g zahăr, 100 ml ulei, 200 ml apă minerală, 1 plic praf de copt, 1 linguriță scorțișoară, 100 g nucă măcinată, coajă de portocală, un praf de sare

Mod de preparare:

Făina, zahărul, praful de copt și sarea se amestecă bine într-un bol încăpător.

Într-un alt vas, se amestecă uleiul cu apa minerală și se adaugă treptat peste ingredientele uscate, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor.

În compoziție se încorporează morcovii rași, scorțișoara, coaja de portocală și nuca măcinată. Se amestecă ușor, până când compoziția se omogenizează.

Aluatul se toarnă într-o tavă acoperită cu hârtie de copt sau unsă cu puțin ulei și se nivelează.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C. Prăjitura se coace aproximativ 45–50 de minute, până capătă o culoare aurie și trece testul cu scobitoarea.

