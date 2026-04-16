160.000 de dolari, aruncați de la balcon în câteva minute de o femeie din China

A „plouat” cu bani într-un oraș din China. În doar câteva minute o femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari.

Zeci de oameni s-au grăbit să adune banii. Femeia a aruncat peste 160.000 de dolari de la balcon. Autoritățile spun că persoana în cauză suferă de depresie, poliția făcând apel la oameni să returneze banii.

Incidentul neobișnuit a avut loc în complexul rezidențial Hexin Xinghu City din districtul Longhu și este investyigat de poliția din Shantou, potrivit dimsumdaily.hk.

Înregistrările distribuite masiv pe Xiaohongshu și Facebook arată o femeie de vârstă mijlocie aruncând în mod repetat teancuri de bancnote de 1.000 și 500 de dolari HK, care au fost purtate de vânt pe alei și trotuare.

