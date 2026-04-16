Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: România, ţinta unui război hibrid al Rusiei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre raportul privind anularea alegerilor, că fără discuţie, România este ţinta unui război hibrid al Rusiei, de cel puţin 10 ani şi Călin Georgescu a fost susţinut de o infrastructură creată de Federaţia Rusă.

El a mai afirmat că 90% din lucrurile pe care le ştie pe alegeri sunt lucruri care pot să fie făcute publice şi pe care le vor face publice, anul acesta, în mod categoric.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Europa FM, despre publicarea raportului pe anularea alegerilor, că a avut o corespondenţă foarte interesantă cu mai multe instituţii.

”Am avut şi discuţii faţă în faţă cu reprezentanţi, am avut discuţii foarte interesante cu oameni din societatea civilă, unde, pentru că este o zonă foarte sofisticată, care combină metode tehnologice foarte noi, combină inteligenţă artificială, combină partea de psihologie socială, am găsit în zona de societate civilă oameni cu competenţe deosebite în zonă şi ne ajută inclusiv ei la asta”, a declarat şeful statului, conform news.ro.

Despre o evaluare preliminară, Nicuşor Dan a răspuns: ”Fără discuţie, România este ţinta unui război hibrid al Rusiei, de cel puţin 10 ani. Fără discuţie, Călin Georgescu a fost susţinut de o infrastructură creată de Federaţia Rusă”.

”90% din lucrurile pe care le ştiu pe alegeri sunt lucruri care pot să fie făcute publice şi pe care le vom face publice într-un mod sistematic”, a mai afirmat Nicuşor Dan, el amintind că în luna ianuarie sau februarie anul acesta, Parchetul general a ieşit cu un raport care dovedeşte că nişte agenţii ruse de publicitate au lucrat pentru Călin Georgescu.

” Acel raport pe care noi vom ieşi va pune împreună multe lucruri, mai multe decât raportul pe care l-a făcut domnul Florenţa, dar, dacă vreţi un răspuns la întrebarea ce a fost sau nu a fost Rusia în campania lui Georgescu, răspunsul ăsta l-a furnizat deja raportul lui Florenţa”, a menţionat Nicuşor Dan, adăugând că vor fi nişte lucruri noi.

”Influenţa rusă a fost în multe cicluri electorale”

Despre momentul în care va fi prezentat noul raport, Nicuşor Dan a spus că anul acesta, în mod categoric. Potrivit şefului statului, ”influenţa rusă a fost în multe cicluri electorale”.

”Influenţa rusă a fost, de exemplu, la Brexit, şi sunt rapoarte oficiale. A fost în multe ţări occidentale. Ceea ce a fost excepţional în România a fost intensitatea. (..) Asta este particularitatea, că a fost influenţă rusă în Moldova, a fost influenţa rusă în Germania, dar toate lucrurile astea au fost anticipabile, adică ştiam cine sunt forţele proruse din Moldova, ştiam că vor încerca să ducă bani, am văzut creşterea în sondaje cu un procent de la o săptămână la alta.

Nicăieri în lume nu am văzut o creştere de la 5% la 23% într-o săptămână. Asta este particularitatea. Eu cred, fără să anticipez, că nimeni, adică multe din ţările occidentale, n-ar fi văzut dacă experimentul ăsta s-ar fi făcut la ei, asta spunând în apărarea serviciilor noastre. Dar analiza mea nu e finală”, a mai declarat şeful statului.

