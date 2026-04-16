Premieră mondială: VolkswagenID.3 Neo – nume nou, design nou, interior nou și tehnologii noi

Ce înseamnă, de fapt, o generație nouă pentru un model electric deja consacrat?

În cazul ID.3 Neo, răspunsul este simplu: totul. Cu un nume nou și o evoluție amplă, succesorul modelului ID.3 marchează un important pas înainte pentru compacta electrică Volkswagen. De la design și interior, până la tehnologie și eficiență, fiecare element a fost revizuit pentru a oferi mai multă autonomie, o operare mai intuitivă și o experiență mai rafinată în utilizarea cotidiană.

Cum se schimbă designul exterior?

ID.3 Neo se distinge printr-o expresie mai clară a liniilor, adoptând limbajul de design „Pure Positive”, definit de Andreas Mindt, designer-șef al mărcii și al Grupului.

Partea frontală a fost redesenată, având acum o bandă luminoasă continuă și logo iluminat. Farurile sunt marcate în partea superioară de benzi LED înguste, care amintesc de niște „sprâncene”. Interacțiunea tuturor elementelor creează o semnătură luminoasă distinctivă, recognoscibilă zi și noapte, specifică mărcii Volkswagen.

La fel ca în cazul modelelor compacte clasice ale mărcii, plafonul, spoilerul spate și hayonul sunt acum vopsite în culoarea caroseriei, ceea ce face ca ID.3 Neo să pară mai lung, mai plat și mai dinamic. Partea laterală păstrează proporțiile cunoscute, dar jantele noi și ajustările cromatice îi conferă o prezență superioară, un aspect mai zvelt și mai matur.

Martin Sander, Membru al Consiliului de Administrație, responsabil pentru Vânzări, Marketing și After Sales: „Am dezvoltat noua generație de vehicule pe baza motto-ului „True Volkswagen” și am plasat în mod consecvent beneficiile pentru clienții noștri în centrul acțiunilor noastre. Pe lângă autonomia mare, modele precum ID.3 Neo impresionează printr-un design superior, atemporal, care oferă satisfacție pe termen lung, o calitate ridicată pentru o experiență de condus de clasă superioară și o perfecțiune tehnică pe care te poți baza în orice moment. Toate acestea sunt completate de o operare deosebit de intuitivă, care face condusul de zi cu zi mai ușor și mai confortabil.”

Ce este diferit la interior?

Calitate înaltă, claritate și operare intuitivă – 100% Volkswagen. Încă de la deschiderea ușilor ID.3 Neo, devine evident că noul model este definit de un nivel complet nou de calitate și claritate. Conceptul cockpitului și consola centrală au fost regândite, apropiindu-se mai degrabă de un salt de generație decât de o simplă actualizare, ca răspuns direct la așteptările clienților privind operarea, materialele și designul. Acest lucru se reflectă în materialele de calitate superioară, plăcute la atingere, în organizarea clară, pe orizontală, a liniilor și suprafețelor, precum și în comenzile ergonomice și ușor de înțeles, butoanele ușor de utilizat și interfețele intuitive pentru funcțiile centrale. Rezultatul este un habitaclu care transmite senzația unui model dintr-o clasă superioară.

Volanul multifuncțional a fost regândit, cu o formă aplatizată în partea superioară și inferioară și zone de comandă clar structurate, pentru o operare mai precisă și mai naturală. Noul sistem de infotainment (Innovision), cu Digital Cockpit de 10,25” și ecran central de 12,9”, impresionează prin grafica fluidă și operarea simplă.

Cele două ecrane sunt aliniate pe aceeași axă vizuală, iar Digital Cockpit oferă acum mai multe moduri de afișare, inclusiv integrarea hărții de navigație. Printre acestea se regăsește și o vizualizare inspirată de instrumentarul clasic al modelului Volkswagen Golf I (versiune din anii 1980), reinterpretată într-un format digital modern.

Ce autonomie oferă noul model?

Cu noul sistem de propulsie dezvoltat, ID.3 Neo poate atinge până la 630 km autonomie (WLTP), în configurația optimă. Eficiența este îmbunătățită printr-un consum redus și un cuplu mai mare față de generația anterioară.

Aceste evoluții sunt susținute de platforma MEB+, cea mai recentă etapă de dezvoltare a arhitecturii electrice Volkswagen. ID.3 Neo utilizează o configurație cu tracțiune spate, adaptată nivelurilor de putere mai ridicate și bateriilor de capacitate mai mare, și integrează noul sistem de propulsie APP350, mai eficient decât generația anterioară.

Ce versiuni și configurații sunt disponibile?

Modelul va fi disponibil în trei niveluri de echipare – Trend, Life și Style, bine cunoscute în gama mărcii. Toate cele trei versiuni oferă o echipare standard generoasă, diferențele fiind definite prin nivelul de confort, design și dotări tehnice.

Gama de motorizări include trei variante de putere, fiecare asociată cu o baterie specifică:

• 125 kW (170 CP) – baterie de 50 kWh (net)

• 140 kW (190 CP) – baterie de 58 kWh (net)

• 170 kW (231 CP) – baterie de 79 kWh (net)

ID.3 Neo Life și ID.3 Neo Style vor putea fi configurate opțional atât cu o baterie de 58 kWh (net) și 140 kW, cât și cu o baterie de 79 kWh (net) și 170 kW. Bateriile cu o capacitate energetică de 50 și 58 kWh oferă o putere de încărcare DC de până la 105 kW, menținută la un nivel ridicat în stațiile de încărcare rapidă, în timp ce versiunea cu baterie de 79 kWh atinge o putere de încărcare de până la 183 kW.

Ce tehnologii noi introduce ID.3 Neo?

Datorită celei mai recente generații software, ID.3 Neo integrează o gamă extinsă de sisteme de asistență, oferite standard, precum și funcții avansate disponibile opțional. Printre acestea se numără noua generație Travel Assist, redenumită Connected Travel Assist, care utilizează în premieră date colective („swarm data”) și poate aduce automat mașina la oprire în fața semafoarelor pe roșu.

O altă funcție nouă este One Pedal Driving, care permite decelerarea rapidă a vehiculului exclusiv prin controlul pedalei de accelerație, simplificând condusul în trafic urban.

Versatilitatea modelului este extinsă și prin funcția vehicle-to-load, care permite alimentarea sau încărcarea dispozitivelor externe direct de la mașină, cu o putere de până la 3,6 kW. Folosind o priză de 230 V în interior sau prin intermediul unui adaptor conectat la portul de încărcare, ID.3 Neo poate alimenta echipamente variate – de la accesorii pentru activități de weekend până la e-bike-uri, care pot fi reîncărcate direct între două deplasări.

În completare, modelul poate fi echipat cu o serie de dotări opționale, precum head-up display cu realitate augmentată, plafon panoramic, sistem de camere 360° (Area View), scaune față cu funcție de masaj și memorie, sistem audio premium Harman Kardon și funcții avansate de asistență la parcare – inclusiv cu funcție de memorare pentru Park Assist Pro.

Cum se extinde experiența digitală la bord?

Noul sistem infotainment integrează un App Store dedicat, care permite activarea și extinderea funcțiilor digitale, similar unui smartphone – de la aplicații de streaming până la servicii de parcare și încărcare.

Noua generație software include și pachetul VW Connect, disponibil gratuit pentru o perioadă de până la 10 ani de la livrare, care aduce funcții precum asistentul vocal online, servicii de navigație, funcții remote și o cheie digitală a vehiculului. Aceasta permite accesul în mașină direct prin smartphone sau smartwatch, fără utilizarea unei aplicații dedicate.

În completare, sunt disponibile pachete suplimentare, precum VW Comfort & Entertainment, care include trafic de date și hotspot Wi-Fi, sau VW Safe & Secure, cu funcții dedicate securității vehiculului.

Când începe comercializarea?

Precomenzile pentru ID.3 Neo încep în Europa din 16 aprilie 2026, imediat după premiera mondială. Pentru piața din România, ID.3 Neo va avea un preț de pornire estimat la 34.000 de euro (preț brut, inclusiv TVA), consolidând poziționarea sa în zona compactă electrică accesibilă. Primele unități sunt programate pentru livrare către clienți în luna august.

Prin ID.3 Neo, Volkswagen duce mai departe evoluția modelului ID.3, unul dintre cele mai de succes automobile electrice din Europa, ales, doar în 2025, de circa 78.000 de clienți. Într-un context în care interesul pentru mobilitatea electrică este în creștere, ID.3 Neo și actualizările din gama ID. conturează o ofertă mai bine adaptată utilizării reale, cu soluții mai eficiente și mai predictibile pentru mobilitatea personală. Un model mai matur, pentru o mobilitate electrică bine ancorată în realitate.

Volkswagen ID.3 Neo – date tehnice

Propulsie: MEB+, tracțiune spate

Capacitate baterie (net): 50 kWh / 58 kWh / 79 kWh

Putere (50 kWh): 125 kW (170 CP)

Putere (58 kWh): 140 kW (190 CP)

Putere (79 kWh): 170 kW (231 CP)

Încărcare DC (max.): 105 kW (50 și 58 kWh) / 183 kW (79 kWh)

Autonomie (50 kWh): aprox. 417 km

Autonomie (58 kWh): aprox. 494 km

Autonomie (79 kWh): aprox. 630 km

Lungime: 4.287 mm

Lățime: 1.809 mm

Înălțime: 1.554 mm

Ampatament: 2.764 mm

Volum portbagaj: 385 litri / până la 1.267 litri (banchetă rabatată)





Notă:

Mai multe detalii privind ofertele, caracteristicile vehiculelor și datele tehnice, pot fi obținute de la dealerii autorizați Volkswagen. Pentru comunicări oficiale, lansări și informații actualizate despre brand, vizitați https://www.volkswagen.ro/brand-si-experienta/news