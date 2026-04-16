(VIDEO) BBC anunță până la 2.000 de concedieri, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani

BBC pregătește cea mai amplă rundă de concedieri din ultimii 15 ani, urmând să elimine între 1.800 și 2.000 de locuri de muncă.

Reducerea va afecta aproximativ 10% dintre cei 21.500 de angajați ai radiodifuzorului public britanic și face parte dintr-un plan amplu de economii anunțat încă din luna februarie.

BBC vrea să economisească 600 de milioane de lire

Potrivit conducerii interimare a BBC, instituția trebuie să reducă în următorii ani aproximativ 600 de milioane de lire sterline din costurile sale.

Rhodri Talfan Davies, directorul general interimar, le-a transmis angajaților că presiunile financiare asupra instituției sunt tot mai mari, pe fondul inflației, al scăderii veniturilor din taxa TV și al dificultăților economice globale.

El a precizat că BBC trebuie să reducă încă 500 de milioane de lire din costurile operaționale în următorii doi ani, cea mai mare parte a economiilor urmând să fie realizată în perioada 2027-2028.

Noul director general vine din Google

Schimbările au loc înainte ca fostul director executiv al Google, Matt Brittin, să preia funcția de director general al BBC în luna mai, potrivit The Guardian.

Acesta îl va înlocui pe Tim Davie, care și-a încheiat mandatul după mai multe controverse privind modul în care BBC a abordat subiecte precum Donald Trump, războiul din Gaza și drepturile persoanelor transgender.

Mai puține recrutări, călătorii și consultanți

Pe termen scurt, BBC va introduce măsuri suplimentare de reducere a costurilor, inclusiv controale mai stricte asupra recrutărilor, deplasărilor și utilizării firmelor de consultanță.

De asemenea, vor fi reduse cheltuielile pentru participarea la conferințe, premii și alte evenimente.

Conducerea instituției analizează și zonele în care există activități duplicate sau procese care pot fi simplificate prin folosirea noilor tehnologii.

Sindicatele avertizează asupra impactului

Bectu, sindicatul care reprezintă angajații din industria media, a avertizat că reducerile vor avea un impact major asupra personalului și asupra capacității BBC de a-și îndeplini rolul public.

În același timp, BBC negociază cu guvernul britanic reînnoirea cartei sale regale și viitorul taxei de licență, principala sursă de finanțare a instituției.

Taxa TV anuală a crescut recent de la 174,50 lire sterline la 180 de lire sterline, însă numărul gospodăriilor care o plătesc continuă să scadă, pe fondul popularității tot mai mari a platformelor de streaming precum Netflix și Disney.

Citește și: Promenada Craiova marchează Ziua Forțelor Terestre printr-o expoziție de tehnică militară