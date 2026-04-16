Cristian Diaconescu: România și-ar putea îndepărta partenerii externi dacă Guvernul Bolojan cade

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier al președintelui Nicușor Dan, avertizează că, din cauza crizei politice interne generate de posibila ieșire a PSD de la guvernare, România și-ar putea îndepărta și partenerii externi.

Diaconescu a comentat această situație într-o emisiune la postul Digi 24, în seara de 15 aprilie 2026.

„În acest moment, trebuie să ai în vedere cum reușești, ieșind din frontierele crizelor tale interne, de care nu are nimeni niciun fel de preocupare, să contracarezi pe cât posibil o astfel de dezvoltare (…). Ai o stabilitate internă, ai posibili parteneri. Nu ai o stabilitate internă, când mă uit din afară spun: lasă-i să-și rezolve problemele și pe urmă, eventual, ne mai vedem. Asta-i tot, este cât se poate de simplu”, a explicat fostul ministru de Externe.

Afirmația fostului șef al MAE vine în contextul în care conducerea PSD urmează să aibă o ședință luni, 20 aprilie, pentru a decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare.

PSD cere insistent înlocuirea lui Ilie Bolojan

Diaconescu a subliniat că problemele politice ale României se vor adăuga celor economice deja prezente.

„Lumea s-a rupt, ce spunea canadianul (n.red – Mark Carney) la Davos e real. Există o ruptură. Nimic ce funcționa inerțial, mai ales între parteneri, nu mai este valabil și nu ne dă mâna să testăm, pentru că noi nu avem reziliența pe care o au alte state. Da, și Italia are deficitul peste PIB, și Statele Unite au deficitul peste PIB, dar sunt în altă lume, sunt în altă logică”, a mai spus Cristian Diaconescu.

PSD cere insistent înlocuirea liderului PNL, Ilie Bolojan, din funcția de prim-ministru, amenințând că, în caz contrat, se retrage din coaliția de guvernare. Întrebat de jurnaliști dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan ca premier, șeful statului, Nicușor Dan, a refuzat să-și exprime sprijinul, susținând că el este doar moderator între partide și că susținerea pentru premier trebuie să o asigure Parlamentul.

