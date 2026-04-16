Trump anunță discuții între Israel și Liban, iar negocierile indirecte dintre SUA și Iran continuă

Președintele american Donald Trump a anunțat că liderii israelieni și libanezi urmează să poarte discuții joi, într-un nou semnal că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea intra într-o etapă diplomatică.

Trump a declarat că Statele Unite încearcă „să obțină un mic spațiu de respiro” între Israel și Liban, în timp ce administrația americană continuă să susțină negocierile indirecte cu Iranul.

Casa Albă: negocierile cu Iranul sunt „productive”

Casa Albă a respins informațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi cerut prelungirea cu două săptămâni a armistițiului cu Iranul, care expiră săptămâna viitoare.

Oficialii americani au precizat că discuțiile privind o posibilă a doua rundă de negocieri sunt „în curs de desfășurare” și „productive”, iar următoarele contacte diplomatice ar putea avea loc din nou în Pakistan.

În paralel, o delegație pakistaneză a ajuns la Teheran pentru a continua medierea dintre cele două părți, Islamabadul având un rol tot mai important în încercările de detensionare a conflictului.

Netanyahu: Israelul este pregătit pentru orice scenariu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este „pregătit pentru orice scenariu” în ceea ce privește războiul și posibila evoluție a negocierilor.

În același timp, armata iraniană a avertizat că ar putea afecta transportul maritim din Golf, Marea Roșie și Golful Oman dacă blocada navală americană asupra porturilor iraniene va continua.

Experții spun că Iranul are mai multe modalități de a perturba traficul prin Strâmtoarea Hormuz, inclusiv prin mine maritime, drone, rachete și bruiaj al sistemelor de navigație.

China cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araghchi, că libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz trebuie garantată.

Oficialul chinez a spus că suveranitatea și securitatea Iranului trebuie respectate, însă comunitatea internațională are un interes comun în menținerea deschisă a acestei rute maritime vitale pentru comerțul global.

China a reiterat că susține menținerea armistițiului și reluarea negocierilor diplomatice pentru evitarea unei escaladări regionale, potrivit BBC.

Marea Britanie ia în calcul penurii alimentare

Pe fondul temerilor legate de o eventuală închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz, autoritățile britanice iau în calcul un scenariu pesimist în care Regatul Unit s-ar putea confrunta cu lipsuri temporare de produse alimentare în această vară.

Potrivit planurilor analizate de oficiali, produse precum carnea de pui și cea de porc ar putea deveni mai greu de găsit dacă aprovizionarea cu dioxid de carbon va fi afectată. Acesta este esențial pentru sacrificarea animalelor și conservarea alimentelor.

Totuși, autoritățile britanice subliniază că este vorba despre un scenariu extrem și nu despre o prognoză certă.

