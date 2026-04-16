(VIDEO) Incendiu uriaș la o rafinărie din Australia: țara se teme de o criză a benzinei

Un incendiu uriaș izbucnit la rafinăria Corio a companiei Viva Energy, din Geelong, în sud-vestul orașului Melbourne, a stârnit temeri privind aprovizionarea cu benzină a Australiei, într-un moment în care țara se confruntă deja cu presiuni uriașe asupra pieței combustibililor.

Flăcările au izbucnit miercuri seara, chiar înainte de miezul nopții, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență după ce au fost raportate explozii puternice în incinta rafinăriei.

Incendiul a fost stins după 13 ore

Incendiul a fost lichidat joi, după aproximativ 13 ore de luptă cu flăcările. Din fericire, nu au existat victime, iar muncitorii aflați în rafinărie au fost evacuați în siguranță.

Potrivit autorităților, cauza probabilă a incendiului a fost o defecțiune tehnică a echipamentelor, urmând să fie deschisă o anchetă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.

Benzina, printre produsele cele mai afectate

Rafinăria Corio produce aproximativ 50% din combustibilul necesar statului Victoria și aproape 10% din necesarul Australiei, procesând în jur de 120.000 de barili de petrol pe zi.

Deși unitatea rămâne parțial operațională, două instalații importante de producție a benzinei au fost afectate de incendiu.

Directorul executiv al Viva Energy, Scott Wyatt, a declarat că benzina va fi unul dintre produsele cel mai probabil afectate, în timp ce producția de motorină și combustibil pentru avioane funcționează la capacitate redusă.

Criza globală a petrolului amplifică problemele

Ministrul australian al Energiei, Chris Bowen, a recunoscut că incendiul vine într-un moment extrem de dificil, în contextul în care războiul din Iran și tensiunile globale au dus la creșteri accentuate ale prețurilor la combustibil.

În ultimele săptămâni, prețul motorinei în Australia s-a dublat, iar unele stații de alimentare au raportat lipsuri de combustibil, pe fondul cumpărăturilor făcute în grabă de populație.

Mai mult, unele companii aeriene au început deja să reducă anumite curse din cauza costurilor tot mai mari ale combustibilului pentru avioane.

Specialiștii spun că Australia are încă rezerve

Experții susțin însă că Australia se bazează puternic pe importurile de combustibili rafinați din țări precum Singapore, Coreea de Sud și Malaezia, ceea ce ar putea limita impactul imediat asupra populației.

Totuși, specialiștii avertizează că incidentul reduce capacitatea țării de a face față unor noi șocuri pe piața petrolului, potrivit BBC.

Primarul din Geelong, Stretch Kontelj, a descris incendiul drept un eveniment „fără precedent”, spunând că impactul asupra rafinăriei și asupra comunității locale este unul major.

