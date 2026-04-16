Weekend plin de spectacole la Târgul de Paște din Craiova

Primăria Craiova îi invită pe craioveni și turiști să petreacă weekendul 17–19 aprilie la Târgul de Paște organizat în Parcul Nicolae Romanescu. Aici îi așteaptă concerte, spectacole pe lac, ateliere pentru copii și plimbări tematice.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea participa la:

activități creative,

spectacole de muzică,

dans și teatru,

momente artistice susținute de artiști locali și naționali.

Vineri: folclor, muzică corală și spectacole pentru copii

Vineri, 17 aprilie, pe scena din poieniță vor urca artiști precum:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Liliana Popa,

Cristian Bănățeanu,

Manuela Motocu,

Liviu Dică.

Programul artistic va include și concertul coral susținut de Opera Română Craiova, precum și momente pregătite de copiii de la Palatul Copiilor Craiova.

Florian Rus și MashUP Band, capetele de afiș ale serii de sâmbătă

Punctul culminant al weekendului va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, când, de la ora 19:30, pe scena principală va urca Florian Rus, într-un concert plin de energie.

Înaintea recitalului, publicul va putea urmări spectacole susținute de Corabia Artelor și de îndrăgita trupă locală MashUP Band.

Show spectaculos pe lac și plimbări prin oraș

În fiecare seară de weekend, de la ora 20:45, în zona Debarcaderului, publicul va putea urmări „Fairytale on the Lake”. Este un spectacol muzical pe apă realizat de Opera Română Craiova și Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, cu muzică, lumini și proiecții holografice.

Pe durata târgului, vizitatorii vor avea la dispoziție trenulețul de Paște și Party Bus-ul, care vor oferi plimbări prin oraș și tururi ale principalelor obiective turistice din Craiova.

Trenulețul va pleca zilnic, de la ora 14:00, din stația amplasată lângă intrarea în Parcul Nicolae Romanescu, iar Party Bus-ul va pleca zilnic, de la ora 17:00, de la Promenada Mall Craiova.

Balon cu aer cald și fântâni spectaculoase

Tot în weekend, cei care ajung în parc vor putea admira fântânile spectaculoase de pe lac, care pornesc la fiecare început de oră.

În plus, de vineri până duminică, de la ora 18:00, vizitatorii pot participa la „Aventura Baloanelor”, ridicări de la sol cu balonul cu aer cald, organizate pe Velodrom.

Accesul la toate evenimentele este gratuit.

