Vâlcea: Bărbat din Oteșani, reținut după ce și-a amenințat tatăl și a rupt brățara electronică

Un bărbat de 62 de ani din comuna Oteșani, județul Vâlcea, a fost reținut după ce și-a amenințat tatăl în vârstă de 84 de ani. El a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa.

Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Măldărești au fost sesizați, pe 15 aprilie, de bătrânul de 84 de ani, care a reclamat că fiul său i-a adresat amenințări cu acte de violență.

Conflict pe fondul consumului de alcool

Oamenii legii s-au deplasat la locuința victimei și au stabilit că cele sesizate se confirmă.

Din verificările efectuate a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, bărbatul de 62 de ani și-a amenințat tatăl cu agresiuni fizice.

În urma evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu valabil pentru cinci zile și au dispus monitorizarea electronică a agresorului.

Agresorul a fost găsit fără dispozitivul de monitorizare

În aceeași zi, polițiștii au fost alertați după ce sistemul de monitorizare a indicat o încălcare a distanței impuse prin ordinul de protecție.

La scurt timp, agresorul a fost găsit, iar oamenii legii au constatat că acesta nu mai purta dispozitivul de monitorizare electronică.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Bărbatul a fost reținut

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale pentru amenințare și încălcarea ordinului de protecție provizoriu.

De asemenea, față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Vâlcea.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.

Citește și: (VIDEO) BBC anunță până la 2.000 de concedieri, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani