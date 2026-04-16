(VIDEO) 24 de șoferi au rămas fără permis în Dolj, după acțiunea Roadpol Speed Marathon

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, ieri, controalele pentru depistarea șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză.

Verificările au avut loc în cadrul acțiunii Roadpol Speed Marathon, pe întreg teritoriul județului Dolj. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 117 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 60.000 de lei.

Polițiștii au scos din trafic 24 de conducători auto care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de timp, conform prevederilor legale.

Tânăr prins cu 134 km/h pe DN 6

Printre cazurile constatate de polițiști se numără cel al unui tânăr de 23 de ani, din Motru, județul Gorj. Acesta a fost surprins de radar în timp ce conducea cu 134 km/h pe DN 6.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar polițiștii au dispus suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Femeie din Craiova, surprinsă cu 120 km/h

De asemenea, o femeie de 32 de ani, din Craiova, a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce circula cu 120 km/h, tot pe DN 6.

În acest caz, polițiștii au aplicat amendă și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Reprezentanții IPJ Dolj atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.

