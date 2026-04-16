79 de ani de la înființarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova: concert aniversar dedicat memoriei culturale

Filarmonica Oltenia Craiova marchează, pe 17 aprilie, 79 de ani de la înființare, instituția fiind creată în 1947 prin decret regal semnat de Regele Mihai I.

Actul de înființare al filarmonicii a venit într-un moment important pentru cultura românească, fiind considerat unul dintre ultimele gesturi de susținere a instituțiilor de elită sub însemnele Coroanei.

Concert aniversar la Filarmonica Oltenia

Pentru a marca aniversarea, vineri, 17 aprilie, de la ora 19:00, sala filarmonicii va găzdui un concert special, sub bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu.

Publicul va putea asculta un program ce reunește lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven și Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Invitat special al serii va fi pianistul Mihai Diaconescu, care va interpreta Concertul nr. 17 de Mozart, una dintre cele mai apreciate lucrări din repertoriul clasic.

„Psalmul 42”, momentul central al serii

Punctul culminant al concertului aniversar va fi interpretarea lucrării „Psalmul 42” de Felix Mendelssohn-Bartholdy, considerată de compozitor drept cea mai reușită creație sacră a sa.

Partitura va fi interpretată de soprana Diana Țugui, alături de Corala Academică, pregătită de maestrul Pavel Șopov.

La aproape opt decenii de la înființare, Filarmonica Oltenia Craiova continuă să fie unul dintre cele mai importante simboluri culturale ale regiunii și să ofere publicului evenimente de înaltă ținută artistică.

