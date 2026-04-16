39 de șoferi au rămas fără permis în Mehedinți, după o amplă acțiune Speed Marathon

Polițiștii rutieri mehedințeni au desfășurat, ieri, o amplă acțiune pe drumurile naționale care tranzitează județul, în cadrul Operațiunii Speed Marathon.

La activități au participat și polițiști din județele Dolj, Caraș-Severin și Timiș, scopul principal fiind prevenirea accidentelor provocate de viteza excesivă.

Radare în cascadă și controale pe principalele drumuri

În cadrul acțiunii, oamenii legii au folosit echipamente radar amplasate în sistem „cascadă”, pentru a depista șoferii care nu respectă limitele legale de viteză.

În total, polițiștii mehedințeni au constatat 138 de abateri contravenționale și au aplicat sancțiuni în valoare de peste 107.000 de lei.

39 de șoferi au rămas fără permis

Dintre sancțiunile aplicate, 82 au fost pentru depășirea vitezei legale.

În 39 dintre cazuri, polițiștii au reținut permisele de conducere, după ce șoferii au fost surprinși circulând cu viteze mai mari cu peste 50 km/h față de limita admisă pe sectorul de drum respectiv.

Certificate și plăcuțe retrase

Pe parcursul acțiunii, au fost controlate 98 de vehicule și legitimate 102 persoane.

De asemenea, polițiștii au retras trei certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare, în urma constatării unor nereguli.

Reprezentanții IPJ Mehedinți transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de producere a accidentelor grave.

Citește și: Weekend plin de spectacole la Târgul de Paște din Craiova