(VIDEO) Incendiu la un apartament din Craiova, pe Bulevardul Dacia

Pompierii doljeni intervin în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe Bulevardul Dacia din municipiul Craiova, în blocul 27.

La fața locului au fost trimise inițial echipaje din cadrul Secției de Pompieri Craiova, cu:

două autospeciale de lucru cu apă și spumă,

o ambulanță SMURD.

Intervenția este coordonată de un ofițer și 12 subofițeri.

Forțele de intervenție au fost suplimentate

Având în vedere amploarea incendiului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj a decis suplimentarea dispozitivului de intervenție.

Astfel, la locul incendiului au mai fost trimise încă o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului 1 Pompieri Craiova și o autospecială pentru salvare de la înălțime.

1 de 6

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru prevenirea extinderii flăcărilor la alte apartamente din imobil. Au fost evacuate 2 persoane din imobil de către forțele de intervenție si s-au autoevacuat 12 locatari. Nu mai este nevoie de forte în sprijin

Incendiul este lichidat, se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative. Nu sunt înregistrate victime.

